Фанаты Бритни Спирс вызвали в ее дом полицию: в чем причина

Артистка попросила уважать ее приватность и личное пространство.

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В дом 41-летней американской поп-дивы Бритни Спирс накануне испуганные фанаты вызвали полицию. Об этом пишет Variety.

Одними из последних ярких проявлений странного поведения артистки стало ее изменение имени и деактивация страниц в соцсетях. Поэтому поклонники знаменитости, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, вызвали полицию в имение звезды.

Незадолго после этого Бритни Спирс опубликовала твит, в котором призналась, что забота со стороны фанатов заставила ее чувствовать себя некомфортно.

"Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись. Полиция не входила в мой дом, а когда они подъехали к моим воротам, то быстро поняли, что проблем нет, и сразу после того, как этот инцидент попал в новости, я почувствовала себя так, будто меня пытаются запугать и издеваются надо мной, и СМИ снова показали меня в плохом и несправедливом свете", — обратилась к аудитории американская звезда.

Кроме того, Спирс попросила с уважением относиться к ее частной жизни и личному пространству.

[ + – ] Бритни Спирс отреагировала на вызов полиции в свой дом

В комментариях к твиту знаменитости ее фанаты поддержали позицию певицы, прося прощения у нее за причиненные неудобства.

Напомним, Бритни Спирс объявила, что меняет свое имя.

Также Фокус писал о свежем тату Бритни Спирс, о котором она сразу пожалела.