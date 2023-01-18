"Это отстой": Бритни Спирс сделала тату в прямом эфире и сразу же пожалела об этом (видео)

Певица намерена переделать рисунок, поскольку он ей очень не нравится.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс продолжает радовать своих 41,6 млн подписчиков новыми публикациями. В одном из последних видео в Instagram она в гостиничном номере сделала на камеру новую татуировку, но тут же пожалела об этом, назвав ее "отстоем", поскольку рисунок получился неудачным.

Это тату на теле звезды стало минимум 10-ым. Она решила сделать его во время недавней поездки на Гавайи.

"Татуировка на Мауи 3 дня назад. Не могу это показать, потому что это отстой! Действительно отстой! Пссс… я должна это исправить", – написала она.

На видео она сначала казалась взволнованной, когда танцевала в цветочном бело-розовом укороченном топе и шортах с низкой посадкой, восклицая: "Время татуировок!"

Позже, переодевшись в обнажающий живот желтый топ с глубоким вырезом, она стояла и наблюдала, как на ее правую руку наносят тату в виде маленького черного сердечко.

Глядя в камеру, Спирс скривилась от боли, прежде чем сказать, что опыт был "очень крутым".

Среди других рисунков на теле звезды – татуировка в виде треугольника на правой руке, кости на левом предплечье, фея на пояснице и губы на правом предплечье. Также ей набили татуировку "Каббала на иврите" на затылке, рисунок в виде креста на нижней части бедра, китайское тату на бедре и другие.

Ранее Фокус писал, что Бритни после скандала в ресторане Лос-Анджелеса записала новый ролик с танцами, где демонстрировала и неприличные жесты, адресованные хейтерам.