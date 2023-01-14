Кричала и разговаривала на непонятном языке. У Бритни Спирс произошел срыв на публике (видео)

После этого муж знаменитости Сэм Асгари оставил ее одну в ресторане.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс устроила истерическую сцену во время ужина со своим мужем, после чего он бросил ее наедине. Об этом сообщает TMZ.

Звезда сцены и фитнес-тренер Сэм Асгари посетили ресторан в Лос-Анджелесе, однако заведение они покинули отдельно друг от друга.

Очевидцы рассказали западному таблоиду, что звездные супруги пришли в ресторан с телохранителями. Впрочем, в этот вечер там было много посетителей, которые узнали знаменитость и хотели с ней сфотографироваться. Такое внимание фанатов разозлило Бритни Спирс, и она начала очень странно вести себя: кричала, говорила на непонятном языке и стала "маниакальной".

[ + – ] Бритни Спирс

После этого спутник артистки расстроился и ушел из заведения, оставив свою жену одну. Бритни сидела за столом, а потом и сама покинула ресторан. Через несколько минут после этого телохранитель знаменитости вернулся и, судя по всему, оплатил счет.

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в 2022 году, поскольку осенью 2021 звезда освободилась из 13-летнего "рабства" своего отца, в котором ее жестко контролировали. Впоследствии сообщалось о беременности Бритни Спирс, однако у артистки произошел выкидыш.

[ + – ] Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Напомним, Бритни Спирс выставила на продажу свой особняк, в котором планировала начать новую жизнь.

Также Фокус писал о вероятности грандиозного возвращения Бритни Спирс на большую сцену в 2023 году.