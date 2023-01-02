Бритни Спирс решила продать новый особняк, в котором собиралась начать жизнь с чистого листа

Роскошное поместье ранее принадлежало Хейли и Джастину Биберам. Бритни оно очень понравилось, однако за полгода она так и не смогла в него влюбиться.

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40-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс решила избавиться от роскошного особняка в Калабасасе, купленного за $12 млн, в котором еще полгода назад планировала начать жизнь с чистого лица после избавления от 13-летнего опекунства отца и свадьбы с Сэмом Асгари, сообщает TMZ.

Дом площадью почти 1100 квадратных метров продается потому, что певица "не влюбилась в него". Она планирует вернутся в свой "старый" дом в Таузенд-Оукс, который она приобрела еще в 2015 году за $7,5 млн.

Особняк расположен в в районе Estate At The Oaks прямо по улице от ее бывшего мужа Кевина Федерлайна и их двух сыновей Шона, 17 лет, и Джейдена, 16 лет.

По данным Pop Crush, дом с шестью спальнями раньше принадлежал Джастину и Хейли Бибер. В нем изготовленные на заказ люстры, винный погреб, кинотеатр, бассейн с водопадами и водной горкой. По соседству живут Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян Баркер.

"Бритни очень нравится ее новый дом. Она выбрала его с Сэмом. Она хотела начать все заново с Сэмом. Для нее было очень важно иметь дом, который она приобрела, не спрашивая одобрения у папы Джейми Спирса", – поясняли приближенные к певице источники ее покупку.

Пока что неясно, будет Бритни искать новый дом для покупки или планирует остаться в своем "старом" поместье.

Недавно Бритни провела отпуск с мужем в Мексике, и Асгари даже опубликовал редкое фото с женой, на котором она одета и выглядит вполне адекватно. До этого Спирс неоднократно вызывала тревогу своим поведением и контентом в соцсетях.