Брітні Спірс вирішила продати новий маєток, у якому збиралася розпочати життя з нової сторінки

Розкішний маєток раніше належав Гейлі та Джастіну Біберам. Брітні він дуже сподобався, проте за пів року вона так і не змогла закохатися в нього.

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40-річна американська попзірка Брітні Спірс вирішила позбутися розкішного маєтку в Калабасасі, купленого за $12 млн, у якому ще пів року тому планувала почати життя з нової сторінки після позбавлення від 13-річного опікунства батька та весілля з Семом Асгарі.

Будинок площею майже 1100 квадратних метрів продається тому, що співачка "не закохалася в нього". Вона планує повернутися до свого "старого" будинку в Таузенд-Оукс, який вона придбала ще у 2015 році за $7,5 млн.

Маєток розташований в районі Estate At The Oaks прямо по вулиці від її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна та їхніх двох синів Шона, 17 років, і Джейдена, 16 років.

За даними Pop Crush, будинок зі шістьма спальнями раніше належав Джастіну та Гейлі Бібер. У ньому виготовлені на замовлення люстри, винний льох, кінотеатр, басейн із водоспадами та водною гіркою. По сусідству живуть Тревіс Баркер і Кортні Кардаш'ян Баркер.

"Брітні дуже подобається її новий будинок. Вона обрала його із Семом. Вона хотіла почати все заново із Семом. Для неї було дуже важливо мати будинок, який вона придбала, не питаючи схвалення в тата Джеймі Спірса", — пояснювали наближені до співачки джерела її покупку.

Поки що неясно, чи Брітні шукатиме новий будинок для покупки чи планує залишитися у своєму "старому" маєтку.

Нещодавно Брітні провела відпустку з чоловіком у Мексиці, і Асгарі навіть опублікував рідкісне фото з дружиною, на якому вона одягнена та має цілком адекватний вигляд. До цього Спірс неодноразово викликала тривогу своєю поведінкою та контентом у соцмережах.