Бритни Спирс планирует вернуться на сцену в 2023 году

Поп-звезда размышляет над своим возвращением в музыкальную карьеру в следующем году.

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После того, как звезда исполнила камбэк-дуэт с сэром Элтоном Джоном Hold Me Closer, ей стали поступать предложения одно за другим. Об этом пишет The Sun.

"Бритни вернулась в студию Элтона и нашла этот опыт вдохновляющим и захватывающим", — сообщает источник издания.

Отмечается, что возвращение Бритни будет только "на ее условиях и в удобное ей время".

По словам инсайдера, ранее популярная 41-летняя певица не хотела выпускать песни из-за 13-летнего заточения: "Были опасения по поводу того, как это будет ощущаться. Ее всегда подталкивал к записи ее отец, когда она находилась под опекой".

Однако после того, как суд прекратил опекунство, поп-звезда решила вернуться в музыкальную индустрию с новыми силами.

"Сейчас она изучает предложения создать новые песни, сотрудничает с продюсерами и рассматривает возможную запись. Ее желание — вернуться в студию в следующем году и посмотреть, куда ее приведет этот опыт", — отметил инсайдер.

Но вот выступать на сцене она будет нескоро, поскольку сейчас "это не входит в ее планы".

Многие продюсеры, в свою очередь, рассчитывают, что вместе с новыми синглами Бритни выпустит мемуары, что принесет огромную прибыль.

Напомним, американская певица Бритни Спирс вспомнила о своем дне рождения, в частности, о поздравлении от Кейт Хадсон.

Также Фокус писал, что 70-летний отец Бритни Спирс дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с дочерью и внуками.