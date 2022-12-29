Брітні Спірс планує повернутися на сцену у 2023 році

Поп-зірка розмірковує над своїм поверненням до музичної кар'єри наступного року.

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Після того, як зірка виконала камбек-дует із сером Елтоном Джоном Hold Me Closer, їй почали надходити пропозиції одна за одною. Про це пише The Sun.

"Брітні повернулася до студії Елтона та вирішила, що цей досвід надихає та захоплює її", — повідомляє джерело видання.

Зазначається, що повернення Брітні буде лише "на її умовах і в зручний для неї час".

За словами інсайдера, раніше популярна 41-річна співачка не хотіла випускати пісні через 13-річне ув'язнення: "Були побоювання з приводу того, як це відчуватиметься. Її завжди підштовхував до запису її батько, коли вона перебувала під опікою".

Однак після того, як суд припинив опікунство, поп-зірка вирішила повернутися в музичну індустрію з новими силами.

"Зараз вона вивчає пропозиції створити нові пісні, співпрацює з продюсерами та розглядає можливий запис. Її бажання — повернутися до студії наступного року та подивитися, куди її приведе цей досвід", — зазначив інсайдер.

Але виступати на сцені вона буде нескоро, оскільки зараз "це не входить у її плани".

Багато продюсерів, зі свого боку, розраховують, що разом із новими синглами Брітні випустить мемуари, що принесе величезний прибуток.

Нагадаємо, американська співачка Брітні Спірс згадала про свій день народження, зокрема про привітання від Кейт Гадсон.

Також Фокус писав, що 70-річний батько Брітні Спірс дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про стосунки з дочкою та онуками.