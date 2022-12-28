Бритни Спирс назвала одно из своих главных достижений в жизни, связанное с Кейт Хадсон

Звезда вспомнила о своем дне рождения, в частности, о поздравлении от Кейт Хадсон.

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В начале декабря этого года американской певице Бритни Спирс исполнился 41 год. Праздновала поп-звезда вместе с мужем Сэмом Асгари в Мексике. Это стал первый выезд Бритни из США за долгое время.

Именно о дне рождения, правда, прошлогоднем, скандальная певица вспомнила в своем Instagram-аккаунте.

В социальной сети Бритни решила опубликовать архивное видео. На ролике голливудская 43-летняя актриса Кейт Хадсон вместе с мужем, 36-летним бизнесменом Дэнни Фудзикава и их 4-летней дочкой Рани Роуз спели у себя дома песню, в которой поздравили Спирс тогда еще с 40-летием.

"Хорошо, я повторно публикую это. Ну, привет самой крутой публикации, которую я когда-либо имела в своей жизни. Эта семья ужасно прекрасна. Тот факт, что они отметили меня в день рождения прошлого года, может быть одним из моих лучших достижений", — подытожила Бритни.

Напомним, муж Бритни Спирс опубликовал новые кадры с женой. В кадре пара сидит лицом друг к другу в горах и целуется, а также вместе медитирует. В отличие от публикаций в аккаунте певицы, где она предпочитает выставлять видео своих безумных танцев или "голые" фотографии на пляже или в ванной, на странице своего мужа она выглядит более чем прилично.

Своим постом Сэм обнулил предположения сторонников теорий заговора, что Бритни, может быть, уже нет в живых, а ее страницу ведет другой человек. Такие слухи появились после того, как артистка начала публиковать однотипные фото и видео, которые, к тому же, сложно было назвать адекватными. Так, она разместила фото, где позирует в ванной в микро-бикини, прикрыв грудь руками.

Некоторое время певица воздерживалась от подобного контента, поскольку хотела реабилитироваться в глазах сыновей-подростков. Мальчики стесняются общения с матерью из-за ее слишком откровенных и часто агрессивных постов. Однако хватило Бритни ненадолго, а в ее Instagram снова появились неоднозначные посты.