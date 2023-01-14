Кричала та розмовляла незрозумілою мовою. У Брітні Спірс стався зрив на публіці (відео)

Після цього чоловік знаменитості Сем Асгарі залишив її саму в ресторані.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс влаштувала істеричну сцену під час вечері зі своїм чоловіком, після чого він залишив її наодинці. Про це повідомляє TMZ.

Зірка сцени та фітнес-тренер Сем Асгарі відвідали ресторан у Лос-Анджелесі, проте заклад вони покинули окремо одне від одного.

Очевидці розповіли західному таблоїду, що зіркове подружжя прийшло до ресторану з тілоохоронцями. Втім, у цей вечір там було багато відвідувачів, які впізнали знаменитість та хотіли з нею сфотографуватися. Така увага фанатів розізлила Брітні Спірс, і вона почала дуже дивно себе поводити: кричати, говорила на незрозумілій мові і стала "маніакальною".

[ + – ] Брітні Спірс

Після цього супутник артистки засмутився і пішов із закладу, залишивши свою дружину саму. Брітні сиділа за столом, а потім і сама покинула ресторан. За кілька хвилин після цього тілоохоронець знаменитості повернувся та, судячи з усього, оплатив рахунок.

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у 2022 році, оскільки восени 2021 зірка звільнилася з 13-річного "рабства" свого батька, у якому її жорстко контролювали. Згодом повідомлялося про вагітність Брітні Спірс, проте в артистки стався викидень.

[ + – ] Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс виставила на продаж свій особняк, у якому планувала почати нове життя.

Також Фокус писав про ймовірність грандіозного повернення Брітні Спірс на велику сцену у 2023 році.