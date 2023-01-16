Бритни Спирс после нервного срыва в ресторане записала видео с непристойными жестами

Певица продолжает эпатировать даже самых преданных фанатов, а ее психическое здоровье вызывает все больше опасений.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс недолго молчала после скандальной выходки в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и вскоре опубликовала в Instagram видео со своими традиционными танцами на фоне шкафа. Правда, в этот раз движения артистка сопроводила и парой непристойных жестов, адресованных, скорее всего, ее недоброжелателям.

Однако танцев артистке показалось мало, и уже через короткое время появился новый пост, который вызвал еще больше вопросов о моральном и психическом состоянии Бритни. Она поделилась рисунком, на котором крошечная девочка поливает сиропом блины, приправив изображение эмоциональной подписью.

В частности, Бритни упрекает тех, кто следит за каждым ее шагом и старается поймать на самой мелкой погрешности, будь то алкоголь или ссора с кем-то. По словам певицы, хейтеры почему-то не хотят вспоминать, каким было ее прошлое.

"Я знаю, что все новости раскручены о том, что я немного пьяна в ресторане … это похоже на то, что они СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ДВИЖЕНИЕМ 👀 !!! Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке, ТОГДА имеют яйца говорить обо всем негативном, что произошло в моем прошлом!!! Честно говоря, для меня было бы безопаснее сделать комплимент этому миру и облажаться, потому что, если я стану пророком и не буду творить историю, у нас может быть что-то… Я просто шучу, но это хорошая мысль", – говорится в тексте среди прочего.

[ + – ] В новом посте Бритни раскритиковала своих хейтеров Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Комментарии под постами Спирс предусмотрительно закрыла.

В конце прошлой недели, 14 января, СМИ написали о том, что Бритни и ее 28-летний муж Сэм Асгари прибыли в ресторан Joey в Вудленд-Хиллз в пятницу, но когда несколько посетителей начали их фотографировать, Спирс устроила истерику, а Асгари уехал из ресторана.

На видео, разлетевшемся в Сети, видно, как Бритни пытается закрыть лицо меню. Очевидцы утверждали, что пристальное внимание все больше злило артистку, и она начала невнятно ругаться. Через некоторое время Спирс тоже выбежала из ресторана в сопровождении телохранителя, который затем вернулся, чтобы оплатить счет.

Напомним, ранее Фокус писал, что певица решила продать особняк, в котором собиралась жить с мужем после свадьбы. Причиной стало то, что она якобы так и не полюбила это место.