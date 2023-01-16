Брітні Спірс після нервового зриву в ресторані записала відео з непристойними жестами

Співачка продовжує епатувати навіть найвідданіших фанатів, а її психічне здоров'я викликає дедалі більше побоювань.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс недовго мовчала після скандальної витівки в одному з ресторанів Лос-Анджелеса й незабаром опублікувала в Instagram відео зі своїми традиційними танцями на тлі шафи. Щоправда, цього разу рухи артистка супроводжувала і кількома непристойними жестами, адресованими, швидше за все, її недоброзичливцям.

Однак танців артистці здалося мало, і вже за короткий час з'явився новий допис, який викликав ще більше питань про моральний і психічний стан Брітні. Вона поділилася малюнком, на якому крихітна дівчинка поливає сиропом млинці, приправивши зображення емоційним підписом.

Зокрема, Брітні дорікає тим, хто стежить за кожним її кроком і намагається зловити на найдрібнішій похибці, чи то алкоголь чи сварка з кимось. За словами співачки, хейтери чомусь не хочуть згадувати, яким було її минуле.

"Я знаю, що всі новини розкручені про те, що я трохи п'яна в ресторані ... це схоже на те, що вони СЛІДКУЮТЬ ЗА КОЖНИМ РУХОМ 👀 !!! Я так задоволена, що вони говорять про мене як про маніяка, ТОДІ мають яйця говорити про все негативне, що сталося в моєму минулому!!! Чесно кажучи, для мене було б безпечніше зробити комплімент цьому світу й облажатися, тому що, якщо я стану пророком і не творитиму історію, у нас може бути щось... Я просто жартую, але це хороша думка", — йдеться в тексті серед іншого.

[ + – ] У новому дописі Брітні розкритикувала своїх хейтерів Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Коментарі під дописами Спірс завбачливо закрила.

Наприкінці минулого тижня, 14 січня, ЗМІ написали про те, що Брітні та її 28-річний чоловік Сем Асгарі прибули до ресторану Joey у Вудленд-Хіллз у п'ятницю, але коли кілька відвідувачів почали їх фотографувати, Спірс влаштувала істерику, а Асгарі поїхав із ресторану.

На відео, яке розлетілося в мережі, видно, як Брітні намагається закрити обличчя меню. Очевидці стверджували, що пильна увага все більше злила артистку, і вона почала невиразно лаятись. Через деякий час Спірс теж вибігла з ресторану в супроводі охоронця, який потім повернувся, щоб сплатити рахунок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співачка вирішила продати маєток, в якому збиралася жити із чоловіком після весілля. Причиною стало те, що вона нібито так і не вподобала це місце.