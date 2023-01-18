"Це відстій": Брітні Спірс зробила тату в прямому ефірі й одразу ж пошкодувала про це (відео)

Співачка має намір переробити малюнок, оскільки він їй дуже не подобається.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує радувати своїх 41,6 млн підписників новими публікаціями. В одному з останніх відео в Instagram вона в готельному номері зробила на камеру нове татуювання, але відразу пошкодувала про це, назвавши його "відстоєм", оскільки малюнок вийшов невдалим.

Це тату на тілі зірки стало щонайменше десятим. Вона вирішила зробити його під час нещодавньої поїздки на Гаваї.

"Татуювання на Мауї 3 дні тому. Не можу це показати, тому що це відстій! Справді відстій! Пссс... я маю це виправити", — написала вона.

На відео вона спочатку здавалася схвильованою, коли танцювала у квітковому біло-рожевому вкороченому топі та шортах із низькою посадкою, вигукуючи: "Час татуювань!"

Потім, переодягнувшись у жовтий топ, який оголював живіт, із глибоким вирізом, вона стояла та спостерігала, як на її праву руку наносять тату у вигляді маленького чорного серця.

Дивлячись у камеру, Спірс скривилася від болю, перш ніж сказати, що досвід був дуже крутим.

Серед інших малюнків на тілі зірки – татуювання у вигляді трикутника на правій руці, кістки на лівому передпліччі, фея на попереку та губи на правому передпліччі. Також їй набили татуювання "Каббала на івриті" на потилиці, малюнок у вигляді хреста на нижній частині стегна, китайське тату на стегні й інші.

Раніше Фокус писав, що Брітні після скандалу в ресторані Лос-Анджелеса записала новий ролик із танцями, де демонструвала непристойні жести, адресовані хейтерам.