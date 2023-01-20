Бритни Спирс заявила, что поменяла имя: как теперь зовут певицу

Чем обусловлен выбор подобного имени, певица традиционно уточнять не стала.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс сообщила своим 41,6 млн подписчиков в Instagram, что сменила имя на Ривер Ред, что в переводе с английского значит "красная река". Свое новое имя она закрепила в профиле.

Артистка опубликовала фото Марса и оставила под снимком пост, полный традиционных иносказаний и вызывающий еще больше вопросов.

"Яркая… легко !!! Спасибо тебе, друг детства, я нашла свой мячик… не недооценивай силу чистоты!!! Я все это вижу насквозь… оно жидкое и мокрое… оно игристое и имеет массу!!! Я сменила имя на Ривер Ред! И все же огонь там, где он освещает… смотреть на него и прыгать прямо без страха !!!! Д***мо. Теперь я должна найти свою ВИЛКУ", – говорится в публикации.

Чтобы не объяснять поклонникам свое новое решение, Бритни закрыла комментарии к посту.

В предыдущей публикации Спирс снова показала свои танцы на фоне шкафа в красном откровенном бандо Coca-Cola и такого же цвета мини-юбке, а также порассуждала о недавнем скандале в лос-анджелесском ресторане.

"В любом случае… новости о том, что я пьяна, а затем эксплуатирую свое прошлое, – это умный способ сделать меня похожей на помилованную женщину, на которую мы можем посмотреть и сказать AWWW! Мой соседский друг говорит, что я буду платить за это всю оставшуюся жизнь!", – говорится среди прочего потока слов.

Не так давно Бритни пожаловалась своим подписчикам, что ей сделали неудачную татуировку на правой руке, и ей теперь придется ее переделывать.