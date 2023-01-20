Брітні Спірс заявила, що змінила ім'я: як тепер звати співачку

Чим зумовлений вибір такого імені, співачка традиційно уточнювати не стала.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс повідомила своїм 41,6 млн підписникам в Instagram, що змінила ім'я на Рівер Ред, що в перекладі з англійської означає "червона річка". Своє нове ім'я вона закріпила у профілі.

Артистка опублікувала фото Марса і залишила під знімком допис, повний традиційних алегорій і який викликає ще більше питань.

"Яскрава... легко!!! Дякую тобі, друже дитинства, я знайшла свій м'ячик... не недооцінюй силу чистоти!!! Я все це бачу наскрізь... воно рідке і мокре... воно ігристе і має масу!!! Я змінила ім'я на Рівер Ред! І все ж таки вогонь там, де він освітлює... дивитися на нього і стрибати прямо без страху!!!! Г**но. Тепер я повинна знайти свою ВИДЕЛКУ", — йдеться в публікації.

Щоб не пояснювати шанувальникам своє нове рішення, Брітні закрила коментарі до допису.

У попередній публікації Спірс знову показала свої танці на тлі шафи в червоному відвертому бандо Coca-Cola і такого ж кольору мініспідниці, а також поміркувала про нещодавній скандал у лос-анджелеському ресторані.

"У будь-якому випадку... новини про те, що я п'яна, а потім експлуатую своє минуле, — це розумний спосіб зробити мене схожою на помиловану жінку, на яку ми можемо подивитися і сказати AWWW! Мій сусідський друг каже, що я платитиму за це все життя, що лишилося!" — говориться серед іншого потоку слів.

Нещодавно Брітні поскаржилася своїм підписникам, що їй зробили невдале татуювання на правій руці, і їй тепер доведеться його переробляти.