Фанати Брітні Спірс викликали до її будинку поліцію: у чому причина

Артистка попросила поважати її приватність та особистий простір.

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До будинку 41-річної американської поп-діви Брітні Спірс напередодні перелякані фанати викликали поліцію. Про це пише Variety.

Одними з останніх яскравих проявів дивної поведінки артистки стала її зміна імені та деактивація сторінок у соцмережах. Тому прихильники знаменитості, аби переконатися, що з нею все гаразд, викликали поліцію до маєтку зірки.

Незадовго після цього Брітні Спірс опублікувала твіт, у якому зізналася, що така турбота з боку фанатів змусила її почуватися некомфортно.

"Я люблю і обожнюю своїх шанувальників, але цього разу все зайшло надто далеко, і в моє особисте життя вторглися. Поліція не входила до мого будинку, а коли вони під'їхали до моїх воріт, то швидко зрозуміли, що проблем немає, і одразу ж поїхали. Після того, як цей інцидент потрапив у новини, я відчула себе так, ніби мене намагаються залякати і знущаються з мене, і ЗМІ знову показали мене в поганому і несправедливому світлі", — звернулася до аудиторії американська зірка.

Окрім цього, Спірс попросила з повагою ставитися до її приватного життя та особистого простору.

[ + – ] Брітні Спірс відреагувала на виклик поліції до свого будинку

У коментарях до твіта знаменитості її фанати підтримали позицію співачки, просячи вибачення в неї за завдані незручності.

Нагадаємо, Брітні Спірс оголосила, що змінює своє ім'я.

Також Фокус писав про свіже тату Брітні Спірс, про яке вона одразу пошкодувала.