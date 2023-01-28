Фанати Брітні Спірс викликали до її будинку поліцію: у чому причина
Артистка попросила поважати її приватність та особистий простір.
До будинку 41-річної американської поп-діви Брітні Спірс напередодні перелякані фанати викликали поліцію. Про це пише Variety.
Одними з останніх яскравих проявів дивної поведінки артистки стала її зміна імені та деактивація сторінок у соцмережах. Тому прихильники знаменитості, аби переконатися, що з нею все гаразд, викликали поліцію до маєтку зірки.
Незадовго після цього Брітні Спірс опублікувала твіт, у якому зізналася, що така турбота з боку фанатів змусила її почуватися некомфортно.
"Я люблю і обожнюю своїх шанувальників, але цього разу все зайшло надто далеко, і в моє особисте життя вторглися. Поліція не входила до мого будинку, а коли вони під'їхали до моїх воріт, то швидко зрозуміли, що проблем немає, і одразу ж поїхали. Після того, як цей інцидент потрапив у новини, я відчула себе так, ніби мене намагаються залякати і знущаються з мене, і ЗМІ знову показали мене в поганому і несправедливому світлі", — звернулася до аудиторії американська зірка.
Окрім цього, Спірс попросила з повагою ставитися до її приватного життя та особистого простору.
У коментарях до твіта знаменитості її фанати підтримали позицію співачки, просячи вибачення в неї за завдані незручності.
Нагадаємо, Брітні Спірс оголосила, що змінює своє ім'я.
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