Бритни Спирс размазала торт по лицу мужа в день его рождения

Сэм Асгари довольно спокойно отреагировал на выходку жены.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс оригинально поздравила своего мужа Сэма Асгари с его 29-летием. Она не придумала ничего лучше, как испачкать лицо супруга куском праздничного торта, поделившись этим моментов в сторис Instagram. На кадрах видно, как Сэм на кухне ест свой торт, но в какой-то момент Бритни подходит сзади и припечатывает свою тарелку к его лицу.

Похоже, мужчина не очень удивился такой выходке. Он улыбается, слизывая с бороды крем, и идет в сторону жены.

Спирс также опубликовала несколько совместных фотографий, подписав их трогательно:

"С Днем Рождения!!! Я так тебя люблю и надеюсь, что ты осуществишь все свои желания ко дню рождения и многое другое!!!"

Сам Асгари поблагодарил своих поклонников за все поздравления в свой адрес, отметив, что счастлив иметь "замечательных людей" в своей жизни и планирует сделать последний год своего 20-летия важным.

Незадолго до дня рождения мужа Спирс снова опубликовала странный пост. Певица позировала для галереи снимков в белой мини-юбке, белых сапогах до колен и розовом укороченном топе.

"Жизнь продолжается… первая белая юбка, которую я надела за долгое время", – говорится в подписи.

Также Бритни пожаловалась подписчикам, что потеряла почти два миллиона долларов на продаже особняка в Калабасе, купленного незадолго до свадьбы. Изначально она хотела за него 12 млн долларов, но вынуждена была продать за 10,1 млн.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс тяжело переживает разрыв со своими сыновьями и не теряет надежды когда-нибудь помириться.