Муж Бритни Спирс спровоцировал слухи о разводе (фото)

Артистка и фитнес-тренер поженились в 2022 году.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс спровоцировала слухи о разводе со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне мужа эпатажной артистки Сэма Асгари заметили без обручального кольца, когда он вышел на улицу на фоне обсуждений предполагаемого развода пары.

Его указательный палец был виден, когда он доставал ключи от машины из кармана во время прогулки в Лос-Анджелесе.

41-летняя Бритни сейчас находится в отпуске со своим другом и давним менеджером Кейдом Хадсоном и публикует в Instagram яркие кадры из своего путешествия.

Накануне звезду сцены также заметили без обручального кольца.

Бритни Спирс и Сэм Асгари были замечены без обручальных колец

В последнее время брак пары находится под пристальным вниманием общественности.

На видео, которым ранее поделилась Бритни, изображена она и Сэм во время поездки в Мексику, Бритни вспоминала, как была "такой счастливой" во время путешествия перед их роскошной свадьбой. "Возвращение в Мексику… до того, как я вышла замуж… здесь я такая счастливая и глупая!!!"

Надпись не осталась незамеченной фанатами, которые прокомментировали: "То есть она сейчас не счастлива?"

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Отметим, что Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в 2022 после нескольких лет отношений. Звезда сцены уже даже была беременна, однако у нее случился выкидыш.

Напомним, Бритни Спирс станцевала с мужем на пляже в Мексике.

Также Фокус писал об особом поздравлении Сэма Асгари с днем рождения от Бритни Спирс.