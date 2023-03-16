Бритни Спирс станцевала с мужем на пляже в Мексике (видео)

Звезда вспомнила путешествие с прошлого года.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс показала, как она с мужем станцевала на пляже в Мексике. Семейным видео эпатажная звезда сцены поделилась в своем Instagram.

Жена Сэма Асгари выложила ретроспективное видео из путешествия в Мексику в прошлом году, показав, что она "так счастлива".

Знаменитость опубликовала видео в Instagram, на котором изображены Бритни с мужем Сэмом Асгари и друзьями, слушающими музыку на пляже.

Видно, как Бритни покачивается под музыку, сидя на песке, прежде чем поделиться некоторыми движениями с Сэмом, прыгает ему на руки и смеется.

"Возвращение в Мексику… до того, как я вышла замуж… здесь так счастливо и бессмысленно", — подписала звезда трогательное видео.

Бритни Спирс танцует с мужем на пляже в Мексике

На видео артистка выглядит расслабленной и счастливой, надев в качестве платья свободный белый свитер.

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в июне 2022 года на сказочной церемонии в ее доме в Таузанд-Оукс, Калифорния. Пара уже ожидала ребенка, однако у звезды внезапно случился выкидыш.

Напомним, Бритни Спирс оригинально поздравила своего супруга с днем рождения.

Также Фокус писал о ранее не опубликованном свадебном фото Бритни Спирс и Сэма Асгари.