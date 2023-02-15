В Instagram Бритни Спирс появилось новое свадебное фото

Снимок опубликовал супруг певицы Сэм Асгари.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс, которая то и дело удаляет свою страницу в Instagram, а затем снова активирует ее, продолжает то удивлять, то радовать свои 41,7 млн подписчиков новыми публикациями. Так, недавно в аккаунте артистки появилась новая фотография – свадебный снимок, ранее не публиковавшийся в Сети.

На фотографии она сидит со своим теперь уже мужем Сэмом Асгари, который целует новоиспеченную жену. На Бритни – фата и короткое свадебное платье с открытыми плечами. Кадр на своей странице опубликовал сам Асгари, отметив на нем супругу, в результате чего пост увидели и поклонники знаменитости.

"С Днем святого Валентина, моя валентинка", — подписал Сэм черно-белую свадебную фотографию, комментарии к которой закрыл.

[ + – ] Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: instagram samasghari

Бритни Спирс и ее возлюбленный фитнес-тренер Сэм Асгари поженились 9 июня 2022 года в Лос-Анджелесе. На торжестве присутствовали приблизительно 60 приглашенных, среди которых – Пэрис Хилтон, Кэти Хилтон, Мадонна и Дрю Бэримор. Из родственников со стороны невесты на церемонии был только ее брат Брайан. Отсутствовали и двое сыновей певицы, 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс. Однако адвокат Кевина Федерлайна, отца подростков, сообщил, что они "очень счастливы за свою маму".

В последнее время у Бритни довольно непростой период. Она уже не раз вызывала тревогу у друзей и родных своим неадекватным поведением и преисполненными эмоций и неоднозначных высказываний публикациями. Помимо танцев, она делится с подписчиками своими размышлениями, которые многих склонили к мысли, что она находится на грани и даже может покончить жизнь самоубийством. Несколько друзей арендовали дом в Лос-Анджелесе на несколько месяцев, без ведома Спирс, чтобы в случае чего предотвратить трагедию. Когда Бритни узнала об этом, она снова взорвалась чередой постов. Спирс раскритиковала заявления о том, что она может умереть, добавив, что ей, возможно, придется перестать публиковать сообщения в социальных сетях.

"Меня тошнит от того, что люди могут даже придумывать истории о том, что я чуть не умерла… Я имею в виду, что в какой-то момент достаточно!!! Мне, вероятно, придется перестать публиковать посты в Instagram, потому что, хотя мне это нравится, очевидно, есть много людей, которые не желают мне добра!!!" – заявила она.

Напомним, Бритни Спирс тяжело переживает ссору с сыновьями.