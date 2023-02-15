В Instagram Брітні Спірс з'явилося нове весільне фото

Знімок опублікував чоловік співачки Сем Асгарі.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс, яка раз у раз видаляє свою сторінку в Instagram, а потім знову активує її, продовжує то дивувати, то радувати свої 41,7 млн підписників новими публікаціями. Так, нещодавно в акаунті артистки з'явилася нова фотографія — весільний знімок, який раніше не публікувався в мережі.

На фотографії вона сидить зі своїм тепер уже чоловіком Семом Асгарі, який цілує новоспечену дружину. На Брітні — фата та коротка весільна сукня з відкритими плечима. Кадр на своїй сторінці опублікував сам Асгарі, відзначивши на ньому дружину, внаслідок чого піст побачили шанувальники знаменитості.

"З Днем святого Валентина, моя валентинка", — підписав Сем чорно-білу весільну фотографію, коментарі до якої закрив.

[ + – ] Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: instagram samasghari

Брітні Спірс та її коханий фітнес-тренер Сем Асгарі одружилися 9 червня 2022 року в Лос-Анджелесі. На урочистості були присутні приблизно 60 запрошених, серед яких – Періс Гілтон, Кеті Гілтон, Мадонна та Дрю Берімор. З родичів із боку нареченої на церемонії був лише її брат Браян. Були відсутні й двоє синів співачки, 16-річний Шон Престон та 15-річний Джейден Джеймс. Проте адвокат Кевіна Федерлайна, батька підлітків, повідомив, що вони дуже щасливі за свою маму.

Останнім часом у Брітні є досить непростий період. Вона вже не раз викликала тривогу у друзів та рідних своєю неадекватною поведінкою та сповненими емоцій та неоднозначних висловлювань публікаціями. Крім танців, вона ділиться з передплатниками своїми роздумами, які багатьох схилили до думки, що вона перебуває на межі і навіть може накласти на себе руки. Декілька друзів орендували будинок у Лос-Анджелесі на кілька місяців, без відома Спірс, щоб у разі чого запобігти трагедії. Коли Брітні дізналася про це, вона знову вибухнула низкою постів. Спірс розкритикувала заяви про те, що вона може померти, додавши, що їй, можливо, доведеться припинити публікувати повідомлення в соціальних мережах.

"Мене нудить від того, що люди можуть навіть вигадувати історії про те, що я мало не померла ... Я маю на увазі, що в якийсь момент достатньо! Мені, ймовірно, доведеться перестати публікувати пости в Instagram, тому що, хоча мені це подобається, очевидно, є багато людей, які не бажають мені добра!" — Ззаявила вона.

Нагадаємо, Брітні Спірс тяжко переживає сварку із синами.