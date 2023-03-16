Брітні Спірс станцювала з чоловіком на пляжі в Мексиці (відео)

Зірка пригадала подорож з минулого року.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс показала, як вона з чоловіком станцювала на пляжі в Мексиці. Сімейним відео епатажна зірка сцени поділилася у своєму Instagram.

Дружина Сема Асгарі виклала ретроспективне відео з подорожі до Мексики минулого року, показавши, що вона "така щаслива".

Знаменитість опублікувала відео в Instagram, на якому зображено Брітні з чоловіком Семом Асгарі та друзями, які слухають музику на пляжі.

Видно, як Брітні погойдується під музику, сидячи на піску, перш ніж поділитися деякими рухами із Семом, в один момент стрибає йому на руки та сміється.

"Повернення до Мексики… до того, як я вийшла заміж… тут так щасливо і безглуздо", — підписала зірка зворушливе відео.

Брітні Спірс танцює з чоловіком на пляжі в Мексиці

У відео артистка виглядає розслабленою та щасливою, надягнувши в ролі сукні вільний білий светр.

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися в червні 2022 року на казковій церемонії в її будинку в Таузанд-Оукс, Каліфорнія. Пара вже очікувала дитину, проте в зірки раптово стався викидень.

Нагадаємо, Брітні Спірс оригінально привітала свого чоловіка з днем народження.

Також Фокус писав про раніше не опубліковане весільне фото Брітні Спірс та Сема Асгарі.