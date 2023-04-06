Бритни Спирс снова озадачила фанатов, станцевав в мокром от пота платье

Артистка снова спровоцировала волну обсуждений.

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41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая не появлялась на сцене уже несколько лет, продолжает эпатировать своих 40 с лишним миллионов подписчиков в соцсети, то и дело публикуя видео, вызывающие неоднозначную реакцию ее поклонников. Новый пост артистки не стал исключением.

Спирс предстала перед публикой с ярко-зеленом коротком платье, мокром от пота. Она улыбалась, кружась перед стеной с граффити. При этом пятна от пота никак не смущали певицу. Образ дополняла обувь на массивном каблуке и солнцезащитные очки.

"Мне было жарко в машине… увидела розовое граффити и поиграла!!!" – говорится в подписи.

Видео, однако, не понравилось некоторым фанатам, которые в комментариях выразили свою обеспокоенность.

"Боже мой, пожалуйста, кто-нибудь, помогите ей", "Что с ней происходит?? Кто-нибудь, пожалуйста, помогите ей сделать лучший выбор", "Почему ты так себя выставляешь, не давай никому повода осуждать тебя, помоги себе", "Я чувствую, что она направляется к очередному мероприятию по бритью головы", – пишут пользователи. Бритье головы – отсылка к случаю, когда Бритни во время нервного срыва в 2008 году обрила голову наголо.

Новый пост появился после того, как давний друг и менеджер Бритни попытались уговорить ее вернуться на сцену, когда все вместе были на отдыхе в Мексике.

В последнее время фанатов звезды беспокоит не только ее психическое здоровье, но и личная жизнь. В СМИ поползли слухи о том, что супруг артистки Сэм Асгари снял обручальное кольцо, и вообще пара на грани развода. Позже Бритни одна отправилась на отдых в Мексику, выставив в Сети откровенные танцы с неизвестным мужчиной.

Позже Асгари опроверг слухи о разладе и объяснил, почему они не отдыхают вместе. По его словам, у него сейчас очень плотный рабочий график.