На фоне слухов о разводе. Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной (фото)
Артистка отправилась на отдых в Пуэрто-Рико.
41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс заметили в компании таинственного мужчины. Об этом пишет Page Six.
В субботу, 1 апреля 2023 года, во время отпуска в Пуэрто-Рико эпатажная артистка была замечена во время общения с таинственным мужчиной.
На изображениях 41-летняя звезда сцены была сфотографирована в Starbucks в прибрежном городке Дорадо в черном комбинезоне с открытыми плечами.
Она просматривала меню рядом с неизвестным мужчиной и в какой-то момент можно было заметить, как она делала глоток из своего стакана, глядя на него.
Издание ссылалось на слова очевидца, что мужчина подслушал разговор на испанском. "[Он] заказал, и [они] поехали в одной машине вместе", — поделился источник.
Впрочем, в Сети сообщают, что загадочный мужчина – охранник артистки.
Эта встреча состоялась лишь через несколько дней после того, как певицу увидели без обручального кольца в аэропорту Лос-Анджелеса с менеджером и другом Кейдом Хадсоном.
Через два дня ее мужа Сэма Асгари также заметили без обручального кольца, когда он уходил от камердинера в Лос-Анджелесе. Однако его представитель сказал Page Six, что он только что снял кольцо, поскольку в то время снимал фильм.
Представитель также добавил, что Асгари не присоединился к жене в отпуске, поскольку был занят работой.
Спирс и Асгари женаты менее года. Они заключили брак в особняке певицы в Калифорнии в июне 2022 года.
Напомним, Сэм Асгари спровоцировал слухи о разводе с Бритни Спирс.
Также Фокус писал о танце Бритни Спирс и Сэма Асгари на пляже в Мексике.