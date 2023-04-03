На фоне слухов о разводе. Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной (фото)

Артистка отправилась на отдых в Пуэрто-Рико.

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41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс заметили в компании таинственного мужчины. Об этом пишет Page Six.

В субботу, 1 апреля 2023 года, во время отпуска в Пуэрто-Рико эпатажная артистка была замечена во время общения с таинственным мужчиной.

На изображениях 41-летняя звезда сцены была сфотографирована в Starbucks в прибрежном городке Дорадо в черном комбинезоне с открытыми плечами.

Она просматривала меню рядом с неизвестным мужчиной и в какой-то момент можно было заметить, как она делала глоток из своего стакана, глядя на него.

Издание ссылалось на слова очевидца, что мужчина подслушал разговор на испанском. "[Он] заказал, и [они] поехали в одной машине вместе", — поделился источник.

Впрочем, в Сети сообщают, что загадочный мужчина – охранник артистки.

Эта встреча состоялась лишь через несколько дней после того, как певицу увидели без обручального кольца в аэропорту Лос-Анджелеса с менеджером и другом Кейдом Хадсоном.

Бритни Спирс в Пуэрто-Рико

Через два дня ее мужа Сэма Асгари также заметили без обручального кольца, когда он уходил от камердинера в Лос-Анджелесе. Однако его представитель сказал Page Six, что он только что снял кольцо, поскольку в то время снимал фильм.

Представитель также добавил, что Асгари не присоединился к жене в отпуске, поскольку был занят работой.

Спирс и Асгари женаты менее года. Они заключили брак в особняке певицы в Калифорнии в июне 2022 года.

Напомним, Сэм Асгари спровоцировал слухи о разводе с Бритни Спирс.

Также Фокус писал о танце Бритни Спирс и Сэма Асгари на пляже в Мексике.