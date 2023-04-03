На фоні чуток про розлучення. Брітні Спірс помітили із загадковим чоловіком (фото)

Артистка відправилася на відпочинок у Пуерто-Рико.

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41-річну американську співачку Брітні Спірс помітили в компанії таємничого чоловіка. Про це пише Page Six.

У суботу, 1 квітня 2023, під час відпустки в Пуерто-Рико епатажна артистка була помічена під час спілкування з таємничим чоловіком.

На зображеннях 41-річна зірка сцени була сфотографована в Starbucks у прибережному містечку Дорадо в чорному комбінезоні з відкритими плечима.

Вона переглядала меню поруч із невідомим чоловіком і в якийсь момент можна було помітити, як вона робила ковток зі своєї склянки, дивлячись на нього.

Видання посилалося на слова очевидця, що чоловік підслухав розмову іспанською. "[Він] замовив, і [вони] поїхали в одній машині разом", — поділилося джерело.

Втім, у мережі повідомляють, що загадковий чоловік — охоронець артистки.

Ця зустріч відбулася лише через кілька днів після того, як співачку побачили без обручки в аеропорту Лос-Анджелеса з менеджером і другом Кейдом Гадсоном.

Брітні Спірс у Пуерто-Рико

Через два дні її чоловіка Сема Асгарі також помітили без обручки, коли він йшов від камердинера в Лос-Анджелесі. Однак його представник сказав Page Six, що він щойно зняв каблучку, оскільки в той час знімав фільм.

Представник також додав, що Асгарі не приєднався до дружини у відпустці, оскільки був зайнятий роботою.

Спірс і Асгарі одружені менше року. Вони уклали шлюб в особняку співачки в Каліфорнії у червні 2022.

Нагадаємо, Сем Асгарі спровокував чутки про розлучення з Брітні Спірс.

Також Фокус писав про танець Брітні Спірс та Сема Асгарі на пляжі в Мексиці.