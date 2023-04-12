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Брітні Спірс спростувала чутки про розлучення (відео)

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Фото: Britney Spears/Instagram | Брітні Спірс

Артистка повернула на місце свою обручку.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс знову з гордістю демонструє свою обручку в новому відео в Instagram з майже 42 млн підписників.

Артистка, яка одружена із Семом Асгарі одягла ювелірну прикрасу разом із світло-жовтим топом з короткими рукавами, темно-коричневими шортами та коричневими туфлями на підборах, коли вона танцювала на подвір’ї. Зірка сцени зачепила частину свого довгого світлого волосся, а решту опустила, і додала намисто, усміхаючись на камеру.

Останнє відео Брітні з’явилося лише через день після того, як її помітили без обручки після повернення в Лос-Анджелес після втечі на Гаваї зі своїм менеджером Кейдом Гадсоном. Брітні сфотографували, коли вона виходила з літака, тримаючи в руках великого плюшевого ведмедика, і її голий безіменний палець на лівій руці був без обручки. Це викликало припущення, що у неї та Сема, можливо, були подружні конфлікти, оскільки вони обидва раніше були помічені без каблучок.

Брітні Спірс

Уперше Спірс помітили без обручки 28 березня 2023, коли вона виходила з позашляховика. Через два дні 29-річного Сема також бачили без неї під час прогулянки в спортзалі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Fullscreen
Брітні Спірс та Сем Асгарі
Фото: Getty Images

Після того, як почалися чутки про розлучення, представник Сема підтвердив, що в подружньої пари все гаразд.

Нагадаємо, Брітні Спірс повернулася у Лос-Анджелес без обручки.

Також Фокус писав про інше дивне відео Брітні Спірс.