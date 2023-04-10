Брітні Спірс знову помітили без обручки (фото)

Зірка сцени повернулася з відпочинку в Мексиці.

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41-річну американську співачку Брітні Спірс знову помітили без обручки. Про це пише Еxpress.

Напередодні епатажна артистка повернулася зі своєї подорожі до Мексики. Брітні "зловили" місцеві папараці, коли прилетіла до Лос-Анджелеса.

Зірка сцени тримала в руках двох великих плюшевих ведмедів, проте обручки на її руках знову не помітили.

Брітні носила чорно-червону мінісукню з принтом сердечок, бежеву куртку та капелюх від сонця, коли вона переходила з приватного літака на свій позашляховик.

Це не перший раз, коли співачку помічають без обручки, її також сфотографували без неї перед її втечею в Мексику

Наступного дня, 30 березня, Сем Асгарі також був зображений без обручки, що викликало здивування фанатів та підігріло чутки про розлучення зіркової пари.

Брітні Спірс

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися влітку 2022. До цього вони зустрічалися близько пʼяти років. Втім, артистка не могла приймати самостійно рішень, оскільки перебувала під опікою свого батька Джеймі Спірса.

Останнім часом подружжя все більше підігріває чутки про розлучення, оскільки і Брітні, і Сем кілька разів виходили у світ без обручок.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс помітили із загадковим чоловіком.

Також Фокус писав про чергове дивне відео від Брітні Спірс.