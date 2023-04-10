Бритни Спирс снова заметили без обручального кольца (фото)

Звезда сцены вернулась с отдыха в Мексике.

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41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс снова заметили без обручального кольца. Об этом пишет Еxpress.

Накануне эпатажная артистка вернулась из своего путешествия в Мексику. Бритни "поймали" местные папарацци, когда она прилетела в Лос-Анджелес.

Звезда сцены держала в руках двух больших плюшевых медведей, однако обручального кольца на ее руках снова не заметили.

Бритни носила черно-красное мини-платье с принтом сердечек, бежевую куртку и шляпу от солнца, когда она переходила из частного самолета в свой внедорожник.

Это не первый раз, когда певицу замечают без обручального кольца, ее также сфотографировали без него перед путешествием в Мексику.

На следующий день, 30 марта 2023, Сэм Асгари также был изображен без обручального кольца, что вызвало удивление фанатов и подогрело слухи о разводе звездной пары.

Бритни Спирс

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились летом 2022. До этого они встречались около пяти лет. Впрочем, артистка не могла принимать самостоятельно решения, поскольку находилась на попечении своего отца Джейми Спирса.

В последнее время супруги все больше подогревают слухи о разводе, поскольку и Бритни, и Сэм несколько раз выходили в свет без обручальных колец.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Напомним, Бритни Спирс была замечена с загадочным мужчиной.

Также Фокус писал об очередном странном видео от Бритни Спирс.