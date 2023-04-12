Бритни Спирс опровергла слухи о разводе (видео)

Артистка вернула на место свое обручальное кольцо.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс снова с гордостью демонстрирует свое обручальное кольцо в новом видео в Instagram с почти 42 млн подписчиков.

Артистка, которая замужем за Сэмом Асгари, надела ювелирное украшение вместе со светло-желтым топом с короткими рукавами, темно-коричневыми шортами и коричневыми туфлями на каблуке, когда она танцевала во дворе. Звезда сцены уложила часть своих длинных светлых волос, а остальные опустила, и добавила бусы, улыбаясь на камеру.

Последнее видео Бритни появилось лишь через день после того, как ее заметили без кольца после возвращения в Лос-Анджелес после бегства на Гавайи со своим менеджером Кейдом Хадсоном. Бритни сфотографировали, когда она выходила из самолета, держа в руках большого плюшевого мишку, и ее голый безымянный палец на левой руке был без обручальногокольца. Это вызвало предположение, что у нее и Сэма, возможно, были супружеские конфликты, поскольку они оба раньше были замечены без колец.

Бритни Спирс

Впервые Спирс заметили без кольца 28 марта 2023 года, когда она выходила из внедорожника. Через два дня 29-летнего Сэма тоже видели без него во время прогулки в спортзале.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

После того, как начались слухи о разводе, представитель Сэма подтвердил, что у супружеской пары все хорошо.

Напомним, Бритни Спирс вернулась в Лос-Анджелес без обручального кольца.

Также Фокус писал о другом странном видео Бритни Спирс.