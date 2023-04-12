Бритни Спирс опровергла слухи о разводе (видео)
Артистка вернула на место свое обручальное кольцо.
41-летняя американская певица Бритни Спирс снова с гордостью демонстрирует свое обручальное кольцо в новом видео в Instagram с почти 42 млн подписчиков.
Артистка, которая замужем за Сэмом Асгари, надела ювелирное украшение вместе со светло-желтым топом с короткими рукавами, темно-коричневыми шортами и коричневыми туфлями на каблуке, когда она танцевала во дворе. Звезда сцены уложила часть своих длинных светлых волос, а остальные опустила, и добавила бусы, улыбаясь на камеру.
Последнее видео Бритни появилось лишь через день после того, как ее заметили без кольца после возвращения в Лос-Анджелес после бегства на Гавайи со своим менеджером Кейдом Хадсоном. Бритни сфотографировали, когда она выходила из самолета, держа в руках большого плюшевого мишку, и ее голый безымянный палец на левой руке был без обручальногокольца. Это вызвало предположение, что у нее и Сэма, возможно, были супружеские конфликты, поскольку они оба раньше были замечены без колец.
Впервые Спирс заметили без кольца 28 марта 2023 года, когда она выходила из внедорожника. Через два дня 29-летнего Сэма тоже видели без него во время прогулки в спортзале.
После того, как начались слухи о разводе, представитель Сэма подтвердил, что у супружеской пары все хорошо.
Напомним, Бритни Спирс вернулась в Лос-Анджелес без обручального кольца.
Также Фокус писал о другом странном видео Бритни Спирс.