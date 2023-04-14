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Стиль жизни

Бритни Спирс заканчивает свои мемуары, которые станут "мгновенным бестселлером"

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Фото: Getty Images | Бритни Спирс

В книге знаменитость опишет свое детство, разрыв с Джастином Тимберлейком и борьбу с отцом за право опеки.

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Мемуары Бритни Спирс практически завершены и готовы к публикации. Об этом сообщает Page Six.

Книга американской суперзвезды будет опубликована осенью 2023 – и инсайдеры издательства описали рукопись как "вдохновляющую" и назвали ее "новаторским мгновенным бестселлером".

Один источник сказал: "Книга Бритни — это история триумфа. Он охватит ее самые уязвимые моменты, ее детство — маленькую девочку с большими мечтами — ее разрыв с Джастином Тимберлейком, момент, когда она побрила голову, и ее борьбу с семьей за попечительство".

"Это также история о том, как выжить, как найти путь из разрушительной опеки к счастью со своим мужем Сэмом Асгари".

Как известно, Бритни Спирс работала с автором-призраком Сэмом Лански, известным прозаиком и журналистом, который писал для The Atlantic, New York Magazine, Time и описывал таких звезд, как Мадонна, Ники Минаж и Адель.

Говорят, что ее издатель Simon & Schuster "в восторге" от пока безымянного тома, который сейчас готов и проходит окончательные юридические изменения для запланированного выпуска в канун праздников.

Бритни Спирс Fullscreen
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Источник рассказал: "Книга Бритни очень честна и от души. Ни один камень не остался на камне. Это действительно история расширения прав и возможностей женщины – она берет контроль над своей жизнью".

Второй источник издательства сказал: "Эта книга — подарок… Есть части этой книги, с которыми каждый человек — особенно каждая женщина — может почувствовать себя менее одиноким. Он превращает радость и боль в нечто трансцендентное: искусство".

"Эта книга… потрясет мир. Я верю, что это также будет новаторский мгновенный бестселлер", — отмечает инсайдер.

Напомним, Бритни Спирс опровергла слухи о разводе.

Также Фокус писал об очередном странном видео Бритни Спирс.