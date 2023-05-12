Бритни Спирс поделилась странными мыслями об отношениях на фоне слухов о разводе

Артистка последние несколько месяцев провоцирует слухи о разрыве со своим мужем Сэмом Асгари.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась странными мыслями по поводу отношений на фоне слухов о разводе со своим мужем.

Эпатажная звезда сцены опубликовала текст: "В каждых отношениях есть человек, мгновенно засыпающий, и другой человек, лежащий без сна и удивляющийся, как это вообще возможно".

В длинной подписи, которая следовала за этим, Бритни, судя по всему, отрицала недавние сообщения о том, что она пьет много кофе и энергетические напитки, вплоть до того, что она якобы не спала несколько дней подряд, употребляя чрезмерное количество кофеина.

Поклонники Спирс в последнее время озабочены состоянием ее брака после того, как она сама слетала на Гавайи без мужа. А во время тропического путешествия ее неоднократно видели без обручального кольца и с другим мужчиной.

Артистка добавила, что пробовала "уроки балета", хотя это было трудно для нее, потому что "держать голову высоко приподнятой не всегда легко, если уровень вашей уверенности не так высок!!!"

В своем расширенном комментарии она признает, что "медитативный" аспект йоги "хороший", но она сказала, что "пока это не увлекает".

"Я повторно публикую много кадров, потому что это хорошо, когда многое произошло, я оглядываюсь назад и осознаю, что это имеет смысл сейчас!!!" – продолжала она без объяснений. "Мой ум занят, и иногда это может быть легкой мишенью для связи".

Новый пост Бритни Спирс Фото: Скріншот

Напомним, Бритни Спирс опровергла слухи о разводе.

Также Фокус писал о будущих скандальных мемуарах Бритни Спирс.