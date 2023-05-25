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Стиль жизни

Бритни Спирс впервые за годы воссоединилась со своей мамой

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Фото: Getty Images | Бритни Спирс

Между женщинами были серьезные недоразумения из-за длительной опеки над знаменитостью.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс впервые за многие годы воссоединилась со своей матерью Линн. Об этом пишет TMZ.

Обладательница "Грэмми" и ее мать встретились в ее доме в Южной Калифорнии, и они потратили пол часа на разговор-примирение, сообщил источник.

Согласно отчету издания, исполнительница "была достаточно восприимчива, чтобы позволить ей войти в дом и провести некоторое время, чтобы догнать время" во время встречи.

Разговор произошел после многих лет разногласий между ними, вызванных длительной опекой Бритни, из-за которой муж Линн и отец Бритни Джейми контролировал ее до конца 2021 года.

Бритни Спирс Fullscreen
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Как сообщает издание, Линн прилетела из своей родной Луизианы в Лос-Анджелес утром в среду, и ее доставили в квартиру менеджера Бритни Кейда Хадсона. Оттуда она приехала на такси к дому певицы с 29-летним Сэмом Асгари.

Как сообщил источник изданию, Бритни знала, что мать приедет в гости, но не знала когда именно. Артистка и ее мать провели вместе около получаса, отметив, что Асгари тоже был рядом.

Звезда сцены и ее мать в последнее время постепенно налаживали отношения друг с другом, и Линн решила, что пришло время для личного примирения.

Как сообщил источник изданию, Линн "стремилась исправить ситуацию со своей дочерью", и встреча в среду стала шагом в этом направлении.

Бритни Спирс Fullscreen
Бритни Спирс
Фото: Скриншот

Напомним, Бритни Спирс очень переживает за свою безопасность и спит с ножом под кроватью.

Также Фокус писал о недоразумении Бритни Спирс с ее сыновьями.