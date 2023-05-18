Артистка сильно переживает за свою безопасность.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс спит с ножом под кроватью. Об этом пишет Page Six.

Артистка "увлекается ножами" — и даже спит с одним под кроватью, утверждает новый документальный фильм.

Основатель TMZ Харви Левин заявил в фильме "Бритни Спирс: Цена свободы", что звезда сцены живет "в смертельном страхе", что кто-то войдет к ней домой посреди ночи, "привяжет ее каталку и отвезет в психиатрическую палату".

Один источник сообщил изданию, что Спирс, дважды госпитализированная в 2008 году и против ее воли отправившаяся в психиатрическое учреждение в 2019, "постоянно боится" быть "повторно госпитализированной".

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Исполнительный продюсер TMZ также заявил в специальном телевизионном выпуске, что работники Спирс получили "рекомендацию" "держать ножи подальше" от нее по окончании ее 13-летнего "рабства".

Это не первый раз, когда Бритни Спирс связана с ножами.

Ее сестра Джейми Линн Спирс, когда-то сама вытащившая лезвие во время драки в ресторане, обвинила Бритни в том, что она закрыла их вместе в комнате, размахивая ножом, в своих мемуарах "Вещи, которые я должна была сказать" за январь 2022 года.

Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Напомним, Бритни Спирс не общается с сыновьями больше года.

Также Фокус писал о заработке адвоката Бритни Спирс по делу об опеке артистки.