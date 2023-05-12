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Адвокат Бритни Спирс заработал более 4 млн долларов за дело об опекунстве

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Фото: Getty Images | В общей сложности певица оплатила около 6 млн долларов за услуги адвоката

Мэтью Розенгарт занимался также делами о музыкальных правах исполнительницы и получил в общей сложности около 6 млн гонораров за свою работу, после чего команда Спирс захотела разорвать контракт с ним из-за высокой стоимости услуг.

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Адвокат американской поп-исполнительницы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт получил несколько миллионов долларов в качестве компенсация за судебные издержки. Об этом стало известно от источников, боизких к окружению певицы, передает 12 мая издание TMZ.

В частности, по информации журналистов, Розенгарт получил за свое сотрудничество со Спирз 4 201 856 долларов за период с ноября 2021 по март 2023-го.

По информации журналистов гонорар адвоката составила юридическая работа, которой он занимался в основном по делу о прекращении опекунства над исполнительницей, некоторыми вопросами о ее музыке, книге и другими вопросами.

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Американский адвокат Мэтью Розенгарт
Фото: Wikimedia Commons

По информации источников издания, адвокат за все время предоставления юридических услуг для певицы заработал около 6 миллионов долларов.

Сообщается, что команда певицы недавно приняла решение разорвать контракт с адвокатом из-за растущей стоимости его услуг, однако Розенгарт выразил согласие работать на безвозмездной основе до конца дела против Джейми Спирса и Tri Star Sports & Entertainment Group.

Напомним, 12 мая стало известно, что американская певица Бритни Спирс поделилась странными мыслями по поводу отношений на фоне слухов о разводе со своим мужем.

Также на днях стало известно, что американская певица Бритни Спирс, которая давно уже не выступает на сцене, злоупотребляет энергетическим напитками и кофе.