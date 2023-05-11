Бритни Спирс злоупотребляет кофеином и не спит по три дня

Бритни Спирс постоянно пьет энергетические напитки, которые не дают ей спать до трех дней подряд.

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41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая давно уже не выступает на сцене, злоупотребляет энергетическим напитками и кофе. Об этом сообщает TMZ.

Ведущий доктор Celebrity Rehab Дрю Пинкси рассказал изданию, что люди с психическими заболеваниями жаждут "кайфа", который дают напитки с кофеином.

Как известно, в 2021 году певица сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство. Спирс восстановила контроль над своей жизнью в ноябре 2021 года после отмены над ней 13-летней опеки. После этого в июне 2022 года она вышла замуж за своего давнего бойфренда Сэма Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Сообщается, что в феврале семья и друзья звезды планировали вмешаться в ее жизнь из-за опасений, что "она умрет" из-за злоупотребления психоактивными веществами и проблем с психическим здоровьем.

Близкие к Спирс были встревожены ее "неустойчивым" и "нестабильным" поведением из-за приема лекарств, которые "разжигают ее" и заставляют ее "выходить из-под контроля" регулярно", — сообщают источники.

В последнее время фанатов звезды беспокоит не только ее психическое здоровье, но и личная жизнь. В СМИ поползли слухи о том, что супруг артистки Сэм Асгари снял обручальное кольцо, и вообще пара на грани развода. Позже Бритни одна отправилась на отдых в Мексику, выставив в Сети откровенные танцы с неизвестным мужчиной.

Позже Асгари опроверг слухи о разладе и объяснил, почему они не отдыхают вместе. По его словам, у него сейчас очень плотный рабочий график.

Также Фокус писал, Бритни Спирс снова озадачила фанатов, станцевав в мокром от пота платье.