Брітні Спірс зловживає кофеїном і не спить по три дні

Брітні Спірс постійно п'є енергетичні напої, які дають їй не спати до трьох днів поспіль.

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41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка давно вже не виступає на сцені, зловживає енергетичними напоями та кавою. Про це повідомляє TMZ.

Провідний доктор Celebrity Rehab Дрю Пінксі розповів виданню, що люди з психічними захворюваннями прагнуть "кайфу", який дають напої з кофеїном.

Як відомо, 2021 року співачка повідомила, що у неї діагностували біполярний розлад. Спірс відновила контроль над своїм життям у листопаді 2021 року після скасування над нею 13-річної опіки. Після цього у червні 2022 року вона вийшла заміж за свого давнього бойфренда Сема Асгарі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Повідомляється, що у лютому сім'я та друзі зірки планували втрутитися в її життя через побоювання, що "вона помре" через зловживання психоактивними речовинами та проблеми з психічним здоров'ям.

Близькі до Спірс були стривожені її "нестійкою" та "нестабільною" поведінкою через прийом ліків, які "розпалюють її" і змушують її "виходити з-під контролю" регулярно", — повідомляють джерела.

Останнім часом фанатів зірки непокоїть не лише її психічне здоров'я, а й особисте життя. У ЗМІ поповзли чутки про те, що чоловік артистки Сем Асгарі зняв обручку і взагалі пара на межі розлучення. Пізніше Брітні одна вирушила на відпочинок до Мексики, виставивши у Мережі відверті танці з невідомим чоловіком.

Пізніше Асгарі спростував чутки про розлад та пояснив, чому вони не відпочивають разом. За його словами, він зараз має дуже щільний робочий графік.

Також Фокус писав, Брітні Спірс знову спантеличила фанатів, станцювавши у мокрій від поту сукню.