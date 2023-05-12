Адвокат Брітні Спірс заробив понад 4 млн доларів за справу про опікунство

Метью Розенгарт займався також справами про музичні права виконавиці й отримав майже 6 млн гонорарів за свою роботу, після чого команда Спірс захотіла розірвати контракт із ним через високу вартість послуг.

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Адвокат американської поп-виконавиці Брітні Спірс Метью Розенгарт отримав кілька мільйонів доларів як компенсацію за судові витрати. Про це стало відомо від джерел, які близькі до оточення співачки, передає 12 травня видання TMZ.

Зокрема, за інформацією журналістів, Розенгарт отримав за свою співпрацю зі Спірс 4 201 856 доларів за період з листопада 2021 по березень 2023-го.

За інформацією журналістів, гонорар адвоката склала юридична робота, якою він займався переважно у справі про припинення опікунства над виконавицею, деякими питаннями про її музику, книгу й інші питання.

Американський адвокат Метью Розенгарт Фото: Wikimedia Commons

За інформацією джерел, адвокат за весь час надання юридичних послуг для співачки заробив майже 6 мільйонів доларів.

Повідомляється, що команда співачки нещодавно ухвалила рішення розірвати контракт з адвокатом через зростаючу вартість його послуг, проте Розенгарт висловив згоду працювати на безоплатній основі до кінця справи проти Джеймі Спірса та Tri Star Sports & Entertainment Group.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що американська співачка Брітні Спірс поділилася дивними думками щодо стосунків на тлі чуток про розлучення зі своїм чоловіком.

Також днями стало відомо, що американська співачка Брітні Спірс, яка давно вже не виступає на сцені, зловживає енергетичними напоями та кавою.