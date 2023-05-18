Артистка сильно переймається за свою безпеку.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс спить із ножем під ліжком. Про це пише Page Six.

Артистка "захоплюється ножами" — і навіть спить з одним під ліжком, стверджує новий документальний фільм.

Засновник TMZ Гарві Левін заявив у фільмі "Брітні Спірс: Ціна свободи", що зірка сцени живе "у смертельному страху", що хтось увійде до неї додому посеред ночі, "прив’яже її каталку і відвезе її до психіатричної палати".

Одне джерело повідомило виданню, що Спірс, яку двічі госпіталізували в 2008 році і проти її волі відправили в психіатричну установу в 2019, "постійно боїться" бути "повторно госпіталізованою".

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Виконавчий продюсер TMZ також заявив у спеціальному телевізійному випуску, що працівники Спірс отримали "рекомендацію" "тримати ножі подалі" від неї після закінчення її 13-річного "рабства".

Це не перший раз, коли Брітні Спірс пов’язана з ножами.

Її сестра Джеймі Лінн Спірс, яка колись сама витягла лезо під час бійки в ресторані, звинуватила Брітні в тому, що вона зачинила їх разом у кімнаті, розмахуючи ножем, у своїх мемуарах "Речі, які я повинна була сказати" за січень 2022 року.

Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс не спілкується із синами понад рік.

Також Фокус писав про заробіток адвоката Брітні Спірс зі справи про опіку над артисткою.