У королевы Камиллы есть вредная привычка (фото)

За вредной привычкой королеву заметили в первый день Royal Ascot.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в первый день Royal Ascot. Пару заметили на трибунах, когда монарх скривил лицо, а его супруга грызла ногти. Об этом пишет The Times.

Все дело в том, что королевская чета наблюдала, как их первый бегун упускает победу. Эмоции Чарльза и Камиллы подверглись испытанию, как и любого другого подающего надежды владельца лошади, поскольку их чистокровную лошадь обошел соперник.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Жокей Фрэнки Деттори, фаворит среди любителей скачек, который в этом году уходит на пенсию, выступал за пару, но он не продолжил прошлые победы. Королева осталась с гримасой в конце ставки Вулфертон, а затем была замечена, как нервно грызла ногти.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Король и королева продолжили традицию королевы Елизаветы II поддерживать Королевский Аскот. Их день на скачках начался с традиционного каретного шествия, и в совместном предисловии к официальной программе пара отдала дань уважения "пожизненному интересу" покойной королевы к Royal Ascot.

Чарльз и Камилла, оба поклонники гонок, махали толпе, которая заполнила трибуны в первый из пяти дней известных скачек.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

К паре присоединились другие члены королевской семьи, в том числе принцесса Анна, Зара и Майк Тиндалл, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци, а также недавно овдовевшая сестра Камиллы Аннабель Эллиот.

Напомним, королевские скачки Royal Ascot включают в себя пятидневный марафон, во время которого проходит 17 конных заездов. В скачках участвуют и лошади из королевской конюшни.

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