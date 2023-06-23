Деми Мур с домашним любимцем посетила Royal Ascot (фото)

Знаменитость выбрала образ в светлых тонах.

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60-летняя американская актриса Деми Мур с домашним любимцем посетила королевские скачки в Аскоте. Снимками с события звезда экрана делится в своем Instagram.

Для ежегодного мероприятия она выбрала роскошное нежно-голубое платье А-силуэта с тонким вышитым узором в сочетании с изящной белой шляпкой, туфли на каблуке с острым носком, солнцезащитные очки и сумку Fendi также белого цвета.

Тем временем домашний любимец бывшей жены Брюса Уиллиса, чихуахуа Пилав, был в светлом слинге.

"Пилав и друзья на Royal Ascot 🐎 Поздравляем леди Бэмфорд и благодарим за прекрасный день на скачках!" — отметила Деми Мур.

Деми Мур на Royal Ascot 2023

Впрочем, фолловеры американской знаменитости активно обсуждают в комментариях не ее образ, а присутствие собаки на таком мероприятии.

"Я не думал, что собак в Аскоте пускают?", "Эта собака когда-нибудь может гулять, лол 😂", "Возможно оставить собаку дома 🐶", — пишут подписчики актрисы.

Ранее она неоднократно уже появлялась с чихуахуа Пилав на публике

Деми Мур и Пилав Фото: demimoore/instagram

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Напомним, королева Камилла прибыла на королевские скачки в образе от Dior.

Также Фокус писал об образе дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса на ее первом Royal Ascot.