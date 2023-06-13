Деми Мур примерила венок

Актриса продолжает популяризировать зрелую женскую красоту.

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60-летняя американская актриса Деми Мур, которая недавно впервые стала бабушкой, демонстрирует, что ее возраст никак не влияет на ее стиль и манеру одеваться. Она продолжает носить очень женственные и элегантные образы, которые в равной мере подходят как для молодых женщин, так и для зрелых дам. На своей странице в Instagram Деми опубликовала фотографии и видео, на которых представила образ для поездки на показ и вечеринку Max Mara, которая состоялась в Стокгольме.

На актрисе были широкие белые брюки, белое летнее пальто с вязанными узорными рукавами и белый топ от Max Mara. Образ завершали босоножки в тон ансамблю и украшения от ювелирного бренда Jacquie Aiche.

Волосы звезда оставила распущенными, а главным ее аксессуаром стал любимый пес Плов, который превосходно себя чувствовал в чем-то, напоминающем слинг. Тоже, кстати, белого цвета.

"Приземлилась в Стокгольме на вечеринке @maxmara в летнюю ночь. Спасибо, что вы есть у меня!" – подписала один из снимков Мур. На другом фото она позирует в роскошном цветочном венке, стоя у воды.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе вместе со своей старшей дочкой Румер, а также маленькой внучкой Луэттой Исли Томас Уиллис.