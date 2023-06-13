Демі Мур приміряла вінок

Акторка продовжує популяризувати зрілу жіночу красу.

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60-річна американська актриса Демі Мур, яка нещодавно вперше стала бабусею, демонструє, що її вік ніяк не впливає на її стиль та манеру одягатися. Вона продовжує носити дуже жіночні та елегантні образи, які однаково підходять як для молодих жінок, так і для зрілих дам. На своїй сторінці в Instagram Демі опублікувала фотографії та відео, на яких показує образ для поїздки на показ та вечірку Max Mara, яка відбулася у Стокгольмі.

На акторці були широкі білі штани, біле літнє пальто з в'язаними рукавами з візерунками і білий топ від Max Mara. Образ завершували босоніжки у тон ансамблю та прикраси від ювелірного бренду Jacquie Aiche.

Волосся зірка залишила розпущеним, а головним її аксесуаром став улюблений пес Пплов, який чудово почував себе в чомусь, що нагадує слінг. Теж, до речі, білого кольору.

"Приземлилася у Стокгольмі на вечірці @maxmara у літню ніч. Дякую, що ви є в мене!" – підписала один зі знімків Мур. На іншому фото вона позує у розкішному квітковому вінку, стоячи біля води.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур була помічена на прогулянці в Лос-Анджелесі разом зі своєю старшою донькою Румер, а також маленькою онукою Луеттою Іслі Томас Вілліс.