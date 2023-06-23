На борту затонувшего батискафа "Титан" мог оказаться совсем другой миллиардер: магнат из Лас-Вегаса

Американский финансист и его сын отказались от путешествия к "Титанику" несмотря на скидку в 100 тысяч долларов.

Список пассажиров батискафа "Титан", которые погибли во время экскурсии к обломкам лайнера "Титаник", мог быть совсем другим. Выяснилось, что Стоктон Раш, основатель компании OceanGate, который также был на борту подводного аппарата, предлагал места на "Титане" финансовому магнату Джею Блуму и его сыну. Причем обещал сделать скидку в 100 тысяч долларов. Так, билеты на батискаф стоили 250 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Джей Блум сам показал переписки с Рашем, в которых Стоктон предлагал ему солидную скидку в 100 000 долларов и уверял, что путешествие к "Титанику" "безопаснее, чем переход улицы".

Джей Блум с Джо Байденом Фото: Facebook Jay Bloom

Финансист из Лас-Вегаса отказался от мест на "Титане" по сниженной цене, после того, как выразил опасения по поводу безопасности.

Блум, на странице в Facebook которого есть снимки с Джо Байденом, написал пост, в котором выразил сожаление по поводу гибели пассажиров "Титана" и написал: "Я выразил озабоченность по поводу безопасности, и Стоктон сказал мне: "Хотя риск и очевиден, но это намного безопаснее, чем полет на вертолете или даже погружение с аквалангом. Он был абсолютно уверен, что это безопаснее, чем переходить улицу. Я уверен, что он действительно верил в то, что говорил. Но он был очень неправ".

Стоктон Раш предлагал места на "Титане" Джею Блуму и его сыну Шону. А в итоге вместо них на экскурсию отправились Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Раш пытался убедить Блума, что путешествие безопасно, но сын магната пообщался с другом и отказался наотрез. Они обсуждали, как корпус "Титана" справится с давлением, и столкновением с крупным морским животным, вроде кита, или кальмара.

Батискаф "Титан" Фото: OceanGate

Утверждается, что компанию OceanGate Expeditions неоднократно предупреждали о проблемах безопасности.

Режиссер фильма "Титаник" и эксперт по подводным лодкам Джеймс Кэмерон сказал, что предсказал взрыв "Титана" за несколько дней до того, как были найдены обломки пропавшего подводного аппарата, назвав поиски "длительной кошмарной шарадой".

Кэмерон, который 33 раза посетил самое известное в мире затонувшее судно, сказал, что трагедия на этой неделе имеет параллели с катастрофой 1912 года, когда капитан неоднократно игнорировал предупреждения о приближающемся айсберге, но продолжал двигаться на максимальной скорости.

Погружение к "Титанику"

Береговая охрана США объявила вчера, что пятеро пассажиров внутри "Титана" погибли мгновенно, когда подводный аппарат подвергся "катастрофическому взрыву" рядом с носом затонувшего лайнера.

Дистанционно управляемая подводная лодка с канадского корабля обнаружила обломки на дне океана.

Но официальные лица говорят, что пассажиры, вероятно, погибли еще в воскресенье — до того, как военные самолеты, использующие гидроакустические буи, зафиксировали то, что, по их мнению, могло быть звуком SOS. Военно-морские силы США заявили, что услышали звук, похожий на взрыв, когда связь была потеряна примерно через два часа после погружения. По словам инсайдера, ВМС передали эту информацию береговой охране.

Напомним, ранее сестра погибшего на "Титане" пакистано-британского миллиардера Шахзады Давуда рассказала, что ее племянник Сулейман согласился на путешествие к обломкам "Титаника" только чтобы впечатлить своего отца.

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