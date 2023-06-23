Дом Пирса Броснана ограбили, когда его жена была дома

Неназванный мужчина сначала вломился в дом соседа звезды фильмов про Джеймса Бонда, а потом и в особняк Броснана в Малибу.

Дом Пирса Броснана в Малибу ограбил неназванный мужчина, который сначала влез в соседский сад, а потом и в особняк звезды фильмов про Джеймса Бонда. Злоумышленника задержала полиция, пишет TMZ.

Представители департамента шерифа округа Лос-Анджелес нагрянули в дом Пирса Броснана, когда получили сообщения незнакомце, который мочится в соседском саду, а потом расхаживает по дому актера. Он успел даже принять душ в доме актера, прежде чем сбежал. Но его задержали позже и обвинили в краже со взломом. Источники сообщили, что жена Пирса, Кили, была дома в это время.

Дом Пирса Броснана построен в стиле Юго-Восточной Азии. Он прибрел два соседних участка в 2000 году за 7 миллионов долларов и возвел свой семейный дом, вдохновляясь Таиландом. У актера особое отношение к этой стране, ведь там снимали фильм бондианы 1997 года "Завтра не умрет никогда".

Дом Пирса Броснана в Малибу

В 2020 году он пытался продать дом, но, когда ничего не получилось, снял его с продажи.

Его соседи по району Брод-Бич, такие голливудские легенды, как Дэнни ДеВито и Дастин Хоффман.

В поместье площадью более акра находятся две резиденции с пятью спальнями и 14 ванными комнатами.

Главный дом строили десять лет, и он называется "Дом орхидей". В нем есть театр, винный погреб с климат-контролем примерно на 200 бутылок вина, тренажерный зал, музыкальный зал и спа-салон с травертиновыми стенами и двумя ваннами для купания.

Впрочем, не смотря на любовь к этому дому, Пирс Броснан уже несколько раз пытался его продать. И даже сдать в аренду за 120 000 долларов в месяц еще в 2004 году.

Напомним, ранее Пирс Броснан в четвертый раз стал дедушкой.

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