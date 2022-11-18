Пирс Броснан стал дедом в четвертый раз (фото)

Актер признался, что счастлив быть дедушкой и любит внуков больше, чем детей.

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69-летний американский актер и один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда Пирс Броснан поделился новостью о пополнении в звездном семействе. У себя на странице в Instagram он сообщил о том, что у него родился четвертый внук.

"Джексон Элайджа Броснан, родился в 15:06 12.11.22… Всех благ тебе, мой дорогой внук, добро пожаловать. Поздравляю, мои дорогие Шон, Саня и Марли. Мир вам", – подписал он пост с двумя фотографиями малыша.

Кроме Джексона и Марли, у актера есть еще двое старших внуков – 17-летний Лукас и 24-летняя Изабелла, которых родила его покойная дочь Шарлотта. Она скончалась в 2013 году от рака яичников, той же болезни, которая унесла жизнь ее и матери Шона Кассандры Харрис, первой жены Пирса.

У Кассандры было двое старших детей – Кристофер и Шарлотта от первого мужа Дермота Харриса, брата звезды "Гарри Поттера" Ричарда Харриса. Когда Пирс женился на ней, он официально усыновил ее сына и дочь, вырастив их и дав им свою фамилию.

Сейчас Пирс счастлив в браке с Кили Шей Смит, от которой у него двое младших сыновей – 25-летний Дилан и 21-летняя Пэрис.

Актер не раз признавался, что любит внуков больше, чем детей, поскольку внуков он видит через день или раз в неделю, и они его не утомляют. При этом он добавил, что обожает их.

Напомним, Пирс Броснан счастлив в браке с 58-летней журналисткой и актрисой Кили Шей Смит уже 21 год. По случаю дня рождения Кили он трогательно поздравил жену, подтвердив статус одного из самых верных и преданных мужей Голливуда.

Ранее мы писали, как Пирс Броснан спас жизнь не менее известной актрисе Уме Турман и другим актерам, которые снимались в картине "Перси Джексон".