"Столько лет любви!": Пирс Броснан трогательно поздравил жену с днем рождения

Актер не устает призаваться в любви своей супруге уже много лет. Вместе пара уже 28 лет.

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69-летний американский актер и один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда Пирс Броснан счастлив в браке с 58-летней журналисткой и актрисой Кили Шей Смит уже 21 год. По случаю дня рождения Кили он трогательно поздравил жену, подтвердив статус одного из самых верных и преданных мужей Голливуда.

"С днем ​​рождения, моя дорогая @KeelyShayeBrosnan. Я очень тебя люблю. Столько лет любви, жизни, работы и игр. Мы идем дальше", –подписал он в соцсети снимок, на котором позирует в обнимку с любимой.

На фото Кили позирует без макияжа, а за ухом у нее цветок розового гибискуса. Она нежно прижалась к мужу, который, улыбаясь, делает селфи.

Множество поклонников и друзей Пирса из шоу-бизнеса отреагировали на публикацию, написав немало теплых слов.

"Самая вдохновляющая пара из когда-либо существовавших", – отметила актриса Линди Бенсон. "С днем ​​​​рождения, сумасшедшая Кили, самая милая на свете!" – добавила жена Тома Хэнкса Рита Уилсон.

"С днем ​​рождения, красивая, душевная @keelyshayebrosnan!" – пишет супермодель Синди Кроуфорд.

Пирс и Кили познакомились на вечеринке в 1994 году после смерти первой жены Пирса Кассандры Харрис в 1991 году. Пара встречалась семь лет, прежде, чем связать себя узами брака в Ирландии в августе 2001 года.

[ + – ] Пирс Броснан и Кили Шей Смит счастливы в браке 21 год

В них родились двое сыновей – Дилан и Пэрис, которым сейчас 25 и 21 год соответственно. Кроме них, у актера есть еще 38-летний сын Шон от первого брака, а также приемные сын Крис и дочь Шарлотта, которых он усыновил, женившись на Кассандре, после того, как их отец Дермот Харрис умер в 1986 году.

Пирс часто открыто рассказывал о том, как Кили спасла его от депрессии после его личных трагедий. Он называл ее силой, без которой он не смог бы жить.

"Мы с женой совершили короткую поездку в Санта-Барбару – мы собирались провести романтические выходные, посмотреть дома и выпить отличного вина. Мы не слушали никакой музыки, а просто слушали звуки голосов друг друга и разбирали мир", – говорил он в 2017 году, показывая, как важно для него просто быть рядом с Кили.

Жену Броснана часто критикуют за то, что она очень поправилась и "не соответствует статусу супруга", однако ни она, ни Пирс не обращают внимание на злопыхателей и хранят свое семейное счастье.

Напомним, как Пирс Броснан спас жизнь не менее известной актрисе Уме Турман и другим актерам, которые снимались в картине "Перси Джексон".