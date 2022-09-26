"Стільки років кохання!": Пірс Броснан зворушливо привітав дружину з днем народження

Актор не втомлюється признаватися у коханні своїй дружині вже багато років. Разом пара вже 28 років.

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69-річний американський актор і один із найвідоміших виконавців ролі Джеймса Бонда Пірс Броснан щасливий у шлюбі з 58-річною журналісткою та акторкою Кілі Шей Сміт уже 21 рік. З нагоди дня народження Кілі він зворушливо привітав дружину, підтвердивши статус одного з найвірніших і найвідданіших чоловіків Голлівуду.

"З днем ​​народження, моя дорога @KeelyShayeBrosnan. Я дуже тебе люблю. Стільки років кохання, життя, роботи та ігор. Ми йдемо далі", — підписав він у соцмережі знімок, на якому позує, обійнявшись з коханою.

На фото Кілі позує без макіяжу, а за вухом у неї квітка рожевого гібіскусу. Вона ніжно притулилася до чоловіка, який, посміхаючись, робить селфі.

Безліч шанувальників та друзів Пірса із шоубізнесу відреагували на публікацію, написавши чимало теплих слів.

"Надихаюча пара з тих, що будь-коли існували", — зазначила акторка Лінді Бенсон. "З днем ​​народження, божевільна Кілі, наймиліша на світі!" — додала дружина Тома Генкса Ріта Вілсон.

"З днем ​​народження, красива, душевна @keelyshayebrosnan!" — пише супермодель Сінді Кроуфорд.

Пірс і Кілі познайомилися на вечірці у 1994 році після смерті першої дружини Пірса Кассандри Харріс у 1991 році. Пара зустрічалася сім років, перш ніж зв'язати себе шлюбом в Ірландії в серпні 2001 року.

[ + – ] Пірс Броснан та Кілі Шей Сміт щасливі у шлюбі 21 рік

У них народилися двоє синів — Ділан та Періс, яким зараз 25 та 21 рік відповідно. Крім них, у актора є ще 38-річний син Шон від першого шлюбу, а також прийомні син Кріс і дочка Шарлотта, яких він усиновив, одружившись з Кассандрою, після того, як їхній батько Дермот Харріс помер у 1986 році.

Пірс часто відкрито розповідав, як Кілі врятувала його від депресії після його особистих трагедій. Він називав її силою, без якої не міг би жити.

"Ми з дружиною здійснили коротку поїздку до Санта-Барбари — ми збиралися провести романтичні вихідні, подивитися на будинки та випити чудового вина. Ми не слухали жодної музики, а просто слухали звуки голосів один одного та розбирали світ", — говорив він у 2017 році, показуючи, як важливо для нього просто бути поряд з Кілі.

Дружину Броснана часто критикують за те, що вона дуже погладшала і "не відповідає статусу чоловіка", проте ні вона, ні Пірс не звертають увагу на злостивців і зберігають своє сімейне щастя.

Нагадаємо, як Пірс Броснан врятував життя не менш відомій акторці Умі Турман та іншим акторам, які знімалися у картині "Персі Джексон".