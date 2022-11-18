Пірс Броснан став дідом учетверте (фото)

Актор зізнався, що щасливий бути дідусем і любить онуків більше, ніж дітей.

Related video

69-річний американський актор і один із найвідоміших виконавців ролі Джеймса Бонда Пірс Броснан поділився новиною про поповнення в зірковому сімействі. У себе на сторінці в Instagram він повідомив, що в нього народився четвертий онук.

"Джексон Елайджа Броснан, народився о 15:06 12.11.22… Всіх благ тобі, мій дорогий онуче, ласкаво просимо. Вітаю, мої дорогі Шон, Саня та Марлі. Мир вам", — підписав він пост із двома фотографіями малюка.

Окрім Джексона та Марлі, в актора є ще двоє старших онуків — 17-річний Лукас і 24-річна Ізабелла, яких народила його покійна дочка Шарлотта. Вона померла у 2013 році від раку яєчників, тієї ж хвороби, яка забрала життя її та матері Шона Кассандри Гарріс, першої дружини Пірса.

Кассандра мала двох старших дітей — Крістофера та Шарлотту від першого чоловіка Дермота Гарріса, брата зірки "Гаррі Поттера" Річарда Гарріса. Коли Пірс одружився з нею, він офіційно всиновив її сина й дочку, виростивши їх і давши їм своє прізвище.

Зараз Пірс щасливий у шлюбі з Кілі Шей Сміт, від якої в нього двоє молодших синів — 25-річний Ділан і 21-річна Періс.

Актор не раз зізнавався, що любить онуків більше, ніж дітей, оскільки онуків він бачить через день чи раз на тиждень, і вони не втомлюють його. Також він додав, що любить їх.

Нагадаємо, Пірс Броснан щасливий у шлюбі з 58-річною журналісткою і акторкою Кілі Шей Сміт уже 21 рік. Із нагоди дня народження Кілі він зворушливо привітав дружину, підтвердивши статус одного з найвірніших і найвідданіших чоловіків Голлівуду.

Раніше ми писали, як Пірс Броснан врятував життя не менш відомій акторці Умі Турман та іншим акторам, які знімалися в стрічці "Персі Джексон".