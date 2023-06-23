Роскошный особняк Ридли Скотта выставили на продажу: как выглядит интерьер дома XVIII века

Ридли Скотт владел этим особняком до 2013 года, прожив в нем более 15 лет.

Огромный бывший дом кинорежиссера сэра Ридли Скотта выставлен на продажу в Хэмпстеде на севере Лондона, сообщает лондонский ресурс Тime Оut.

Роскошный особняк построен в XVIII веке и внесен в список памятников архитектуры II степени.

Дом Скотта называется Old Grove House, и он прожил в нем около 15 лет, а отремонтировал его примерно в 2010-м. Нынешня владелица купила его в 2013 году. Кстати, история о том, как женщина приобрела недвижимость, почти случайна. Живя неподалеку на Черч-Роу, она много раз проходила мимо дома. Он не продавался, но, побывав в доме на вечеринке и поняв, насколько он прекрасен внутри и снаружи, британка постучала в дверь и попросила купить его. Вскоре после частной продажи Old Grove House стал ее домом.

Четырехэтажное здание площадью 705 квадратных метров имеет большие и формальные приемные с более уединенными кабинетами и гостиными, семь спален и шесть ванных комнат, большой обнесенный стеной сад, гараж и парковку во дворе на две машины.

Фото: Savills

К основному зданию примыкает Cottage House, автономный трехэтажный дом площадью 931 кв. м с собственной кухней/столовой, гостиной, спальней, ванной комнатой и террасой.

доме высокие потолки, пластиковые окна и деревянные ставни. Многие оригинальные детали сохранились, в том числе панели, большие камины и лепнина в стиле рококо в столовой.

Интерьер дома был спроектирован знаменитым Честером Джонсом и поддерживается строительной фирмой Taverners. Другие основные моменты включают неогеоргианский тосканский дверной проем начала ХХ века с фронтоном, круглым арочным входом с замковым камнем, филенчатой ​​дверью, карнизом и узорчатой фрамугой.

Ландшафтный сад, обнесенный стеной, вдохновлен симметрией дома Фентон, соседнего дома Национального фонда, который был описан как постоянно меняющаяся садовая жемчужина. Он имеет длину более 36 метров. На нем есть лужайка с живой изгородью, дорожками, деревьями и уединенной скамейкой.

К дому примыкает сад с ладшафтным дизайном Фото: Savills

Особняк выставлен на продажу за $35,9 млн (28 миллионов фунтов стерлингов).

Ридли Скотт известен такими фильмами как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор" и "Царство небесное".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала изнутри свой новій дом за 61 млн долларов.