24 июня 2023 года: апостола Варнавы — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя рвать траву и есть жирную пищу.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Варнаву. Варнава жил при Иисусе Христе, поэтому своими глазами видел его чудеса и уверовал в них. Воспитывался он вместе с апостолом Павлом в Иерусалиме. Именно Варнава привел в Иерусалим Павла и стал вместе с ним проповедовать. Умер в 76 лет из-за жестокого избиения иудеями.
Что нельзя делать 24 июня:
- рвать траву;
- есть жирную пищу и пить алкоголь;
- ссориться с близкими;
- отправляться в дальние поездки.
Народные приметы и поверья:
- есть цветы на акации — будет неурожайный год;
- теплые ночи — к хорошему урожаю плодовых деревьев;
- шиповник не раскрыл свои бутоны — к дождю;
- рябина только что зацвела — осенью ждите много грибов.
День ангела празднуют:
Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.
Родились в этот день:
1987 год — Лионел Месси (Lionel Messi) — аргентинский футболист, считающийся одним из лучших игроков в истории футбола. Он выступал за ФК Барселона и сборную Аргентины.
Также в этот день:
1497 год — первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки;
1894 год — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принимают решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр;
1917 год — в Киеве полностью заполненной Софийской площади Владимир Винниченко зачитывает текст I Универсала Центральной Рады, принятый накануне;
1947 год — впервые официально сообщают об НЛО.
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