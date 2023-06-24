24 июня 2023 года: апостола Варнавы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя рвать траву и есть жирную пищу.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Варнаву. Варнава жил при Иисусе Христе, поэтому своими глазами видел его чудеса и уверовал в них. Воспитывался он вместе с апостолом Павлом в Иерусалиме. Именно Варнава привел в Иерусалим Павла и стал вместе с ним проповедовать. Умер в 76 лет из-за жестокого избиения иудеями.

Что нельзя делать 24 июня:

рвать траву;

есть жирную пищу и пить алкоголь;

ссориться с близкими;

отправляться в дальние поездки.

Народные приметы и поверья:

есть цветы на акации — будет неурожайный год;

теплые ночи — к хорошему урожаю плодовых деревьев;

шиповник не раскрыл свои бутоны — к дождю;

рябина только что зацвела — осенью ждите много грибов.

День ангела празднуют:

Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.

Родились в этот день:

1987 год — Лионел Месси (Lionel Messi) — аргентинский футболист, считающийся одним из лучших игроков в истории футбола. Он выступал за ФК Барселона и сборную Аргентины.

Также в этот день:

1497 год — первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки;

1894 год — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принимают решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр;

1917 год — в Киеве полностью заполненной Софийской площади Владимир Винниченко зачитывает текст I Универсала Центральной Рады, принятый накануне;

1947 год — впервые официально сообщают об НЛО.

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