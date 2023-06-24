Голубь-мутант с огромными ногами стал звездой Сети (видео)

Пользователи шутят, что на видео – смесь голубя и динозавра.

В TikTok завирусилось видео, где изображен голубь с нереально выгнутой грудью и огромными ногами, которые никак не вяжутся с его внешностью. Запись собрала свыше 19 миллионов просмотров, 1,7 млн лайков и десятки тысяч комментариев.

Поначалу многие заподозрили, что в кадре использована технология дипфейк, настолько нереальной выглядела эта птица.

Сверху это – обычный голубь. Однако ее тощие и длинные ноги, покрытые перьями, вызывали множество вопросов. Пернатое ходило по деревянному столу, как ни в чем не бывало.

"Вам лучше не заставлять меня думать, что это реально", "Я смеялся минут пять над этим", "Кто-то возится с темными искусствами", "Они разводили кучу голубей, не только этого, это грустно, они, вероятно, страдают, потому что те, кого я видел до сих пор, не могут летать", "Это голубь, для которого использовали ДНК яйца динозавра", "Это голубь, смешанный с чем-то, не знаю, что это такое. Я думаю, что это остатки голубя и динозавра", – пишут в комментариях зрители.

Вскоре выяснилось, что этот голубь – не фейк и существует на самом деле. В кадре – английский дутыш, вид почтовых голубей, который является "самой высокой породой модных голубей, причем некоторые из самых больших достигают 40 сантиметров в высоту", согласно Backyard Poultry.

Английский дутыш Фото: Backyard Poultry

Выведенную в течение столетий селекционного разведения птицу часто называют "супермоделью" голубиного мира из-за ее великолепной внешности.

Этот "голубь-мутант" — не первая птичка, попавшая в заголовки новостей в 2023году. В мае дерзкий голубь весело прервал сводку погоды метеоролога из Флориды, а пара канадских голубей была арестована с рюкзаками с наркотиками в январе и марте соответственно.

Ранее Фокус писал, что птицей года в Новой Зеландии в 2018 году стал вечно пьяный голубь.